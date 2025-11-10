Vin & Fromage Route de Pélissanne Saint-Cannat

Vin & Fromage

Du lundi 10 au samedi 15 novembre 2025 de 10h à 18h30. Route de Pélissanne CD 17 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Le domaine Villa Minna vous invite à une dégustation gratuite de vin et fromage. Venez découvrir nos cuvées dans une ambiance conviviale et gourmande, autour d’un accord subtil entre nos vins et une sélection de fromages.

Au programme deux créneaux au choix à 11h et 17h.

Réservation Non obligatoire, mais vivement conseillée .

Route de Pélissanne CD 17 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 79 34 36 02 contact@villaminna.fr

English :

Domaine Villa Minna invites you to a free wine and cheese tasting. Come and discover our cuvées in a friendly, gourmet atmosphere, with a subtle pairing of our wines and a selection of cheeses.

German :

Das Weingut Villa Minna lädt Sie zu einer kostenlosen Wein- und Käseverkostung ein. Entdecken Sie unsere Cuvées in einer geselligen und kulinarischen Atmosphäre, bei einer subtilen Abstimmung zwischen unseren Weinen und einer Auswahl an Käsesorten.

Italiano :

Il Domaine Villa Minna vi invita a una degustazione gratuita di vini e formaggi. Venite a scoprire le nostre annate in un’atmosfera amichevole e gourmet, con un sottile abbinamento tra i nostri vini e una selezione di formaggi.

Espanol :

Domaine Villa Minna le invita a una degustación gratuita de vinos y quesos. Venga a descubrir nuestras cosechas en un ambiente agradable y gastronómico, con un sutil maridaje entre nuestros vinos y una selección de quesos.

