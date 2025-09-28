Vin Scène, course nature 16e édition Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vin Scène, course nature 16e édition Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 28 septembre 2025.

Vin Scène, course nature 16e édition

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-09-28 08:00:00

16ème édition vtt, course, marche et Joelette entre Moulins et St Pourçain-Sur-Sioule. Inscription en ligne sur le site.

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

16th edition: mountain bike, run, walk and Joelette between Moulins and St Pourçain-Sur-Sioule. Online registration.

German :

16. Ausgabe: Mountainbike, Rennen, Wanderung und Joelette zwischen Moulins und St Pourçain-Sur-Sioule. Online-Anmeldung auf der Website.

Italiano :

16a edizione: mountain bike, corsa, passeggiata e Joelette tra Moulins e St Pourçain-Sur-Sioule. Iscrizioni online sul sito web.

Espanol :

16ª edición: bicicleta de montaña, carrera, marcha y Joelette entre Moulins y St Pourçain-Sur-Sioule. Inscripción en línea en el sitio web.

