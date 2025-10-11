Vin sur vin l’excellence La voie des livres lecture à voix haute Baud

L’Idée’Halle Baud Morbihan

Début : 2025-10-11 20:30:00

2025-10-11

Lecture festive et conviviale autour du vin et de l’ivresse. Seul au pupitre, près d’un guéridon agréablement garni d’une bouteille de vin, de quelques verres à pied et d’un tire-bouchon, lisant l’éloge de cet instrument magique (un texte signé Jim Harrison), Marc Roger commence ainsi la rencontre par ce sympathique rituel entre amis ouvrir une bonne bouteille pour délier les langues des convives et faire chanter celles de ses auteurs de prédilection, sans oublier quelques chansons à boire reprises en choeur pour ponctuer ce joyeux cocktail… Baudouin, gérant de Bellavinea nous fera également partager sa passion pour les bons vins, alors ouvrez vos oreilles et votre palais !

Et à l’issue de la lecture, une séance de dédicace du dernier ouvrage de Marc Roger Le Sentiment du littoral sera organisée en partenariat avec la librairie Les Passerelles.

Une belle soirée en perspective.

20h30, gratuit sur inscription tout public.

En marge du spectacle, Marc Roger vous propose un atelier Lecture à voix haute à la médiathèque le samedi 11 octobre de 10 h à 13 h. .

L’Idée’Halle Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

