Vin & Truffes Chacé Bellevigne-les-Châteaux
Vin & Truffes
Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Événement d’exception autour de la truffe, symbole de gastronomie, de savoir-faire et de convivialité.
Au cœur des caves, vivez une expérience inédite entre vins et truffes…
Au programme
– Accords vins et plats truffés
– Visite de caves du XIVème siècle
– Moments de dégustation et d’échange
Une expérience unique, gourmande, gratuite, au cœur des caves du Domaine.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 14 février 2026 de 10h à 18h. .
Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 40 contact@fabienduveau-vigneron.fr
English :
An exceptional event focusing on truffles, a symbol of gastronomy, expertise and conviviality.
In the heart of the cellars, enjoy a unique experience between wine and truffles…
