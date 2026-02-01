Vin & Truffes Chacé Bellevigne-les-Châteaux

Vin & Truffes

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Événement d’exception autour de la truffe, symbole de gastronomie, de savoir-faire et de convivialité.

Au cœur des caves, vivez une expérience inédite entre vins et truffes…

Au programme

– Accords vins et plats truffés

– Visite de caves du XIVème siècle

– Moments de dégustation et d’échange

Une expérience unique, gourmande, gratuite, au cœur des caves du Domaine.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 14 février 2026 de 10h à 18h. .

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 40 contact@fabienduveau-vigneron.fr

English :

An exceptional event focusing on truffles, a symbol of gastronomy, expertise and conviviality.

In the heart of the cellars, enjoy a unique experience between wine and truffles…

