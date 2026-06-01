Vin & Yoga avec Sandra au Château Siaurac Ciorac Néac
Vin & Yoga avec Sandra au Château Siaurac Ciorac Néac vendredi 19 juin 2026.
Néac
Vin & Yoga avec Sandra au Château Siaurac
Ciorac Château Siaurac Néac Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:30:00
fin : 2026-06-19 10:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Offrez-vous une parenthèse de bien-être dans le cadre exceptionnel du Château Siaurac et de ses jardins remarquables ! Sandra vous invite à une matinée alliant yoga, détente et découverte du vignoble.
Au programme une heure de yoga axée sur la respiration, l’équilibre et la reconnexion à soi, suivie d’une dégustation de vin du domaine.
Vendredi 19 juin, de 9h30 à 10h30
20 € personne (1 h de yoga + dégustation incluse)
Débutants bienvenus, séance adaptée à tous les âges.
Château Siaurac, 1 Ciorac (lieu-dit), 33500 Néac
En cas de pluie, le yoga se déroulera en intérieur.
Réservation conseillée.
06 23 69 29 91 .
Ciorac Château Siaurac Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 69 29 91
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English : Vin & Yoga avec Sandra au Château Siaurac
L’événement Vin & Yoga avec Sandra au Château Siaurac Néac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint-Emilion