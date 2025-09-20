Vincennes et le Cinéma muet Office de tourisme territorial Vincennes

Vincennes et le Cinéma muet Samedi 20 septembre, 15h00

Remontez le temps et plongez dans l’histoire du cinéma muet à Vincennes, quand Charles Pathé fit de la ville la première capitale mondiale du cinéma !

Revivez cette époque faste du cinéma en visionnant quelques extraits de films tournés à Vincennes, puis venez parcourir le quartier des Vignerons, dont les rues servirent si souvent de lieux de tournage et découvrir le rôle central de la ville dans la naissance et le développement du cinéma muet.

Office de tourisme territorial 28 avenue de Paris, 94300 VINCENNES

RER A : station Vincennes

Circuit commenté « Vincennes et le Cinéma muet »

@archives_municipales_vincennes