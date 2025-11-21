Vincenot sous toutes ses coutures- Commarin

Commarin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-21

Vendredi 21 novembre (sans inscription)

Conférence et lectures des écrits d’Henri Vincenot avec les Raîbacheries du Bôchot

Samedi 22 novembre (inscription obligatoire)

Balade sur les pas d’Henri Vincenot

Déjeuner spécial recettes d’Henri Vincenot .

Commarin 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 77 36

English : Vincenot sous toutes ses coutures- Commarin

German : Vincenot sous toutes ses coutures- Commarin

Italiano :

Espanol :

L’événement Vincenot sous toutes ses coutures- Commarin Commarin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pouilly Bligny