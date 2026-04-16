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VINCENT BARAT LE SOLO – PARIS Paris

VINCENT BARAT LE SOLO – PARIS Paris

VINCENT BARAT LE SOLO – PARIS Paris jeudi 16 avril 2026.

Lieu : LE SOLO - PARIS

Adresse : 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR

Ville : 75011 Paris

Département : 75

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 19:00

VINCENT BARAT Début : 2026-04-16 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75

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