FELIX JUNIER – MAISON DES ASSOCIATIONS Rennes

FELIX JUNIER Début : 2025-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

KASTONE PORDUCTIONS PRÉSENTE : FELIX JUNIERAprès 5 ans de stand up dans les comedy clubs parisiens Félix vous présente son premier spectacle. Pourvu que ça marche !Pendant 1h Félix Junier (oui je parle de moi à la 3e personne) vous parle de son parcours qui l’a mené à la scène.C’est donc à l’aide d’autodérision et de raisonnements absurdes que ce jeune homme discret, timide, peureux et flémard (waw ça fait beaucoup) apprend à surpasser ses anxiétés pour réaliser son rêve. Un spectacle good vibes avec un message d’espoir (à unmoment je parle d’un pigeon dans une poubelle c’est une histoire incroyable ). – Félix Junier.Contact pour les réservations PMR / PSH : sav@cartelconcerts.com

MAISON DES ASSOCIATIONS 6 COURS DES ALLIES 35000 Rennes 35