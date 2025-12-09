VINCENT DEDIENNE EN CONCERT – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

mardi 9 décembre 2025.

Début : 2025-12-09 à 20:00.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : VINCENT DEDIENNE en concertVincent Dedienne compte parmi ses proches de nombreux chanteurs et compositeurs, les meilleurs de la scène francophone d’aujourd’hui. Parce qu’ils sont ses amis, ils ont accepté d’écrire des textes et des musiques spécialement pour lui. « Pendant que je jouais mon one-man-show Un soir de gala, j’aieu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson. D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages. C’est donc ça, Un lendemain soir de gala : ce sont des chansons offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe, Tim Dup, Albin de la Simone… » Vincent Dedienne nous les offre à son tour. Durée 1h30Accès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13