Vincent Dedienne en concert : Un lendemain soir de gala Cité des Congrès Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 20:00 –

35 € / 55 €

Vincent Dedienne a des amis chanteurs. Ces chanteurs écrivent des chansons. Comme ce sont des amis, ils ont écrit des chansons à Vincent. Et comme Vincent est leur ami – et bien qu’il ne soit pas tout à fait chanteur – Vincent chante ces chansons en concert. « Pendant que je jouais mon one-man-show un soir de gala, j’ai eu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson. D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages.C’est donc ça, « Un lendemain soir de gala » : ce sont des chansons offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Albin de la Simone etc… et que je vous offre à mon tour.Le spectacle aurait pu s’appeler Rire et chansons mais c’était déjà pris. »Vincent Concert dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

