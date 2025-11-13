VINCENT DEDIENNE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

VINCENT DEDIENNE Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Vincent Dedienne Un lendemain soir de galaÀ la fois auteur, comédien et metteur en scène, Vincent Dedienne, revient avec « Un lendemain soir de gala », spectacle à la fois sensible, drôle et touchant, qui saura ravir le public.Vincent Dedienne a des amis chanteurs. Ces chanteurs écrivent des chansons. Comme ce sont des amis, ils ont écrit des chansons à Vincent. Et comme Vincent est leur ami – et bien qu’il ne soit pas tout à fait chanteur – Vincent chante ces chansons en concert. « Pendant que je jouais mon oneman-show « Un soir de gala », j’ai eu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson. D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages. C’est donc ça, « Un lendemain soir de gala » : ce sont des chansons offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Albin de la Simone etc… et que je vous offre à mon tour. Le spectacle aurait pu s’appeler « Rire et chansons » mais c’était déjà pris ». Une création singulière, sensible et entraînante, à voir absolument !

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69