VINCENT DEDIENNE SALLE NOUGARO Toulouse
VINCENT DEDIENNE SALLE NOUGARO Toulouse mardi 16 décembre 2025.
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-12-16 20:30:00
fin : 2025-12-17 22:00:00
2025-12-16
Dans Un lendemain soir de gala, Vincent Dedienne transforme les sketchs de son précédent one-man-show en chansons.
Entre humour et mélancolie, il nous livre un concert singulier, tendre et poétique, où chaque morceau révèle une facette intime de ses personnages.
English :
In Un lendemain soir de gala, Vincent Dedienne transforms the sketches from his previous one-man-show into songs.
German :
In Un lendemain soir de gala verwandelt Vincent Dedienne die Sketche aus seiner vorherigen One-Man-Show in Lieder.
Italiano :
In Un lendemain soir de gala, Vincent Dedienne trasforma in canzoni gli sketch del suo precedente one-man show.
Espanol :
En Un lendemain soir de gala, Vincent Dedienne convierte en canciones los sketches de su anterior espectáculo unipersonal.
