VINCENT DEDIENNE EN CONCERT – VINCENT DEDIENNE – UN LENDEMAIN SOIR DE GALA – 6MIC Aix En Provence

VINCENT DEDIENNE EN CONCERT – VINCENT DEDIENNE – UN LENDEMAIN SOIR DE GALA Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC en accord avec Les Visiteurs du Soir présentent: Un Lendemain Soir de Gala Vincent Dedienne a des amis chanteurs. Ces chanteurs écrivent des chansons. Comme ce sont des amis, ils ont écrit des chansons à Vincent. Et comme Vincent est leur ami – et bien qu’il ne soit pas tout à fait chanteur – Vincent chante ces chansons en concert. Pendant que je jouais mon one-man-show Un soir de gala, j’ai eu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson. D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages. C’est donc ça, Un lendemain soir de gala : ce sont des chansons offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Albin de la Simone etc… et que je vous offre à mon tour.Le spectacle aurait pu s’appeler Rire et chansons mais c’était déjà pris VincentOuverture des portes : 18h30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13