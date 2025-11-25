Vincent Delerm au Centre des arts CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains
Vincent Delerm au Centre des arts CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains vendredi 30 janvier 2026.
Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français : auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. Il élargit encore son travelling sentimental avec son nouvel album La fresque. Il y est question de la vie, la mort, l’amour d’un lonesome cowboy et de fragments d’existences ; la sienne et celle des autres, de visages et de voix en kaléidoscope qui forment un tout. Une fresque inoubliable.
« La Fresque » est du pur Delerm, où l’on retrouve son talent de parolier hors pair, ce goût du détail, qui capture des instants de vie. » – Le Monde
Grande médaille de la chanson française en 2019, Prix décerné par l’Académie française, Vincent Delerm sera au centre des arts le 20 janvier 2026 à 20h30.
Le vendredi 30 janvier 2026
de 20h30 à 21h30
payant
Plein tarif : 22€
Tarif réduit : 16€
Tarif -12ans : 12€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-30T21:30:00+01:00
fin : 2026-01-30T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-30T20:30:00+02:00_2026-01-30T21:30:00+02:00
CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains
https://www.cda95.fr/fr/agenda/vincent-delerm centredesarts95@gmail.com