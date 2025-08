Vincent Delerm en concert Salle Paul Fort Nantes

Vincent Delerm en concert Salle Paul Fort Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 20:30 –

Gratuit : non Tarif unique : 35 € Adulte

La Fresque dont la chanson-titre parlée, sur un arrangement tout en palpitations électroniques, tient lieu de générique de début. C’est l’ouverture d’une longue épopée en quatorze tableaux qui défilent et autant de variations musicales : de la pop orchestrale aux ballades bleu-nuit, une enveloppe d’ombres et de lumières. Les textes résonnent comme l’art « delermien » ultrasensible. Il y est question de vie, de mort, d’amour, de solitaires qui font nombre sans le savoir, d’un mot japonais qui dit l’exaltation des rencontres, d’un Paris d’illusions et même de Madonna. Fragments d’existences, la sienne et celle des autres, de visages et de voix en kaléidoscope qui forment un tout, une fresque.Vincent Delerm : voix, pianoDistribution complémentaire en cours

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000