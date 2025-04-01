MEDINE – WAREHOUSE Nantes

MEDINE Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

FURAX ET MIND PRÉSENTENT : : MEDINEOriginaire du Havre, Médine s’est imposé comme une figure incontournable du rapfrançais, reconnu pour son engagement et sa plume incisive.Depuis ses débuts en 2004 avec l’album 11 septembre, récit du 11e jour, il n’a cessé dequestionner la société à travers sa musique. Récemment, Médine a participé à la comédiemusicale La Haine, adaptation scénique du film culte de Mathieu Kassovitz. Dans ce projet, il acontribué au titre « L4mour », apportant sa voix et son écriture à une œuvre qui explore lestensions sociales et les aspirations de la jeunesse des banlieues. La comédie musicale a étéacclamée pour sa modernisation du récit original, intégrant des éléments contemporains telsque des chorégraphies hip-hop et des projections vidéo immersives.En mars 2025, Médine a rejoint 17 autres artistes francophones sur le morceau caritatif « GrandSoleil », orchestré par Damso au profit du Sidaction. Cette chanson, véritable hymne à lasolidarité et à l’espoir, a rassemblé des voix issues de divers horizons musicaux pour sensibiliserà la lutte contre le VIH. Les bénéfices générés par ce titre sont intégralement reversés àl’association Sidaction pour soutenir la recherche et les personnes vivant avec le VIH. À traversces projets, Médine continue de démontrer son engagement artistique et social, affirmant saplace singulière dans le paysage musical français. Celui qui a su fédérer autour de titresmémorables comme “Grand Paris” se veut aujourd’hui rassembleur avec ce 9ème albumintitulé “STENTOR”, séparé en 2 chapitres.“STENTOR, act I” sorti le 16 Mai 2025, pose la première pierre à ce nouvel édifice du rapfrançais.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44