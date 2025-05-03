VINCENT DELERM – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

VINCENT DELERM Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLAGE 42 PRÉSENTE EN ACCORD AVEC ZOUAVE : VINCENT DELERMVincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français : auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret.Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale – dont certains sont déjà complets – à l’automne, il dévoile les premières dates de sa tournée à venir en 2025/2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34