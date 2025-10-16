VINCENT DELERM – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

VINCENT DELERM – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand jeudi 16 octobre 2025.

VINCENT DELERM Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

ARACHNEE CONCERTS EN ACCORD AVEC ZOUAVE PRESENTE : VINCENT DELERMVincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français : auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret.Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale – dont certains sont déjà complets – à l’automne, il dévoile les premières dates de sa tournée à venir en 2025/2026.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63