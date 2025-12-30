Vincent Delerm Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Vincent Delerm

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le Silo accueil Vincent Delerm à Marseille

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret.



Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale, complets, à l’automne, il ajoute une nouvelle série de 5 dates en mars 2026 ainsi qu’une quarantaine de dates à travers la France. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 00 00 billetterie@cepacsilo-marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Silo welcomes Vincent Delerm to Marseille

L’événement Vincent Delerm Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille