Vincent Delerm Salle Paul Fort Nantes Nantes

Vincent Delerm Mercredi 3 décembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

Tarif unique : 35 €

Début : 2025-12-03T20:30:00 – 2025-12-03T22:00:00

Fin : 2025-12-03T20:30:00 – 2025-12-03T22:00:00

De ses débuts piano-voix à ses concerts avec musiciens, il y a toujours eu de la mise en scène dans les textes de Vincent Delerm. Des personnages à double-fond s’y croisent comme dans un film, laissant derrière eux quelques indices fugaces sur ce qui les traverse, sans jamais les dévoiler vraiment.

Six ans après Panorama, le chanteur cinéaste au coeur battant élargit son travelling avec l’arrivée de son huitième album, La Fresque.

En quatorze tableaux aux couleurs musicales variées, se juxtaposent silhouettes, ressentis, impressions et illusions, dans un kaléidoscope vibrant et sensible.

