Vincent Delerm Vincent Dedienne Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Vincent Delerm Vincent Dedienne

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Double dose de Vincent et maxi ration d’amitié pour une affiche partagée entre le récital d’un comédien qui aime chanter la vie et le nouveau spectacle d’un chanteur qui aime bien le(s) théâtre(s).

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Double dose of Vincent and maxi ration of friendship for a bill split between a recital by an actor who loves to sing about life and a new show by a singer who loves theater(s).

L’événement Vincent Delerm Vincent Dedienne Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme