Vincent doit mourir + Rencontre avec le réalisateur Stéphan Castang Cinéma La Lanterne Bègles

Vincent doit mourir + Rencontre avec le réalisateur Stéphan Castang Dimanche 3 décembre 2023, 20h45 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Le film

Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d’homme sans histoires en est bouleversée et, quand le phénomène s’amplifie, il n’a d’autre choix que de fuir et de changer son mode de vie.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rencontre avec le réalisateur Stéphan Castang à l’issue de la projection. cinéma bègles