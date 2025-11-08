Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vincent L’amour et Robert Kling Calebasse Café Café Calebasse Périgueux

Vincent L'amour et Robert Kling Calebasse Café

Vincent L’amour et Robert Kling Calebasse Café Café Calebasse Périgueux samedi 8 novembre 2025.

Vincent L’amour et Robert Kling Calebasse Café

Café Calebasse 5 Rue de la Nation Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Les concerts de Calebasse Café   .

Café Calebasse 5 Rue de la Nation Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 30 06 59  p-greiller@orange.fr

English : Vincent L’amour et Robert Kling Calebasse Café

German : Vincent L’amour et Robert Kling Calebasse Café

Italiano :

Espanol : Vincent L’amour et Robert Kling Calebasse Café

L’événement Vincent L’amour et Robert Kling Calebasse Café Périgueux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Communal de Périgueux