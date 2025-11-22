VINCENT MOON S LIVE CINEMA – THEATRE DE L’OEUVRE Marseille

VINCENT MOON S LIVE CINEMA Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec sa caméra nomade, Vincent Moon capte ce qui vibre. Des rituels oubliés, des chants sacrés, des musiques enracinées aux quatre coins du monde : autant de fragments vivants qu’il collecte, monte, détourne, transforme. Le résultat ? Un cinéma qui se joue en direct, où l’image devient souffle, rythme, matière.Depuis plus de 15 ans, cet explorateur du sensible documente l’invisible : spiritualités populaires, territoires en lutte, cérémonies collectives, tout ce qui relie les corps et les sons à une mémoire plus ancienne. Son immense collection Petites Planètes (plus de 1300 films en accès libre) compose une mosaïque poétique de notre humanité sonore.Au Théâtre de l’Œuvre, Vincent Moon ne propose pas une projection mais une expérience immersive, unique à chaque lieu. Dans l’obscurité mouvante, les images se superposent, s’échappent, dialoguent avec les sons du monde — entre archives chamaniques, musiques improvisées, souffles captés à l’autre bout de la planète et vibrations nées ici, maintenant.Ce soir-là, c’est la salle entière qui devient un terrain de jeu, une zone de transe douce, un espace de dérèglement poétique. Le cinéma comme rituel, vivant, partagé, organique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE L’OEUVRE 1 RUE MISSION DE FRANCE 13001 Marseille 13