VINCENT MOSCATO PASSE À TABLE Caraman

Caraman Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Il est là Vincent Moscato avec sa mauvaise foi légendaire, plus remonté que jamais près à en découdre !
Il aborde tous les sujets de société, surtout ceux qui ne maîtrise pas !
De l’homme de Crocq Magnons à l’organisation des J.O, son indignation, les nouveaux riches et la cinquantaine, il passe à table avec les répliques dont il a le secret et ses anecdotes vécues, il se lâche pour notre plus grand plaisir.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 mars 2026 à 20h45 au centre culturel de Caraman.
L’entrée est à 35€ par personne. 35 .
Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60
English :
There he is: Vincent Moscato, with his legendary bad faith, more wounded than ever and ready for a fight!
German :
Er ist da: Vincent Moscato mit seiner legendären Unzuverlässigkeit, aufgekratzt wie nie zuvor und bereit, sich zu wehren
Italiano :
Eccolo: Vincent Moscato con la sua leggendaria malafede, più ferito che mai, pronto a dare battaglia!
Espanol :
Ahí está: Vincent Moscato con su legendaria mala fe, más herido que nunca, ¡listo para la batalla!
