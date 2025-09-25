VINCENT MOSCATO PASSE À TABLE

Caraman Haute-Garonne

Tarif : 35 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

Fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Il est là Vincent Moscato avec sa mauvaise foi légendaire, plus remonté que jamais près à en découdre !

Il aborde tous les sujets de société, surtout ceux qui ne maîtrise pas !

De l’homme de Crocq Magnons à l’organisation des J.O, son indignation, les nouveaux riches et la cinquantaine, il passe à table avec les répliques dont il a le secret et ses anecdotes vécues, il se lâche pour notre plus grand plaisir.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 mars 2026 à 20h45 au centre culturel de Caraman.

L’entrée est à 35€ par personne. 35 .

Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60

English :

There he is: Vincent Moscato, with his legendary bad faith, more wounded than ever and ready for a fight!

German :

Er ist da: Vincent Moscato mit seiner legendären Unzuverlässigkeit, aufgekratzt wie nie zuvor und bereit, sich zu wehren

Italiano :

Eccolo: Vincent Moscato con la sua leggendaria malafede, più ferito che mai, pronto a dare battaglia!

Espanol :

Ahí está: Vincent Moscato con su legendaria mala fe, más herido que nunca, ¡listo para la batalla!

