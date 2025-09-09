Vincent Peirani Le Théâtre municipal Rezé

Vincent Peirani Le Théâtre municipal Rezé mardi 10 février 2026.

Artiste incontournable, il a complètement renouvelé le langage de l’accordéon et affirme une vision musicale cosmopolite et décomplexée. Il invite à une mosaïque qui trouve ici une place inattendue et poétique, où se croisent les pulsations contemporaines, les échos des danses traditionnelles et la musique baroque. Ces résonances illustrent la richesse et la diversité qui caractérisent l’œuvre de Peirani, offrant ainsi une expérience musicale universelle et précieuse. Un régal.

