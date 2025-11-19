VINCENT SEROUSSI – BIEN ELEVE – THEATRE A L’OUEST Caen

VINCENT SEROUSSI – BIEN ELEVE Début : 2026-03-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle, Vincent se raconte et expose son regard sur une société dont il ne comprend pas toujours l’évolution.Cynique, percutant mais aussi touchant, Vincent enchaîne les punchlines bien senties et se raconte au travers de son parcours personnel, sa famille, ses amours, son éducation, sa vie à l’étranger…Fin observateur, il partage ses doutes de jeune adulte sur cette société qui se transforme à 100 à l’heure ! Le tout avec un œil tendre et acéré… parce qu’il est bien élevé !Le saviez-vous ?Ancien chroniqueur dans Estelle Midi sur RMC et sur Rire et Chansons, vous avez également pu apercevoir Vincent à la télévision, dans Génération Paname sur France 2 ou dans l’émission Comedy Class sur Prime Vidéo. Il publie aussi régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14