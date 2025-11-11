Vincent SEROUSSI

Cinéma Le Club Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Artiste vainqueur du Tremplin Jeunes Talents 2025.

Dans ce spectacle, Vincent se raconte et expose son regard sur une société dont il ne comprend pas toujours l’évolution. Cynique, percutant mais aussi touchant, Vincent enchaîne les punchlines bien senties et se raconte au travers de son parcours personnel, sa famille, ses amours, son éducation, sa vie à l’étranger… Fin observateur, il partage ses doutes de jeune adulte sur cette société qui se transforme à 100 à l’heure ! Le tout avec un œil tendre et acéré… parce qu’il est bien élevé !

A 16h30, 20 € la place. Billetterie en vente à l’office de tourisme. .

Cinéma Le Club Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

L’événement Vincent SEROUSSI Locminé a été mis à jour le 2025-11-07 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE