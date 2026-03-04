Vincent Zabus et Valérie Vernay présentent et dédicacent « Mémoires d’un garçon agité », Librairie Gallimard, Paris

Vincent Zabus et Valérie Vernay présentent et dédicacent « Mémoires d’un garçon agité » Samedi 7 mars, 16h30 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Une histoire d’une sensibilité rare qui évoque la question du deuil et de l’enfance.

Âgé d’une dizaine d’années, Germain est un garçon sensible qui décide un jour d’écrire ses mémoires. Persuadé d’être responsable de la mort de sa petite sœur, il éprouve une culpabilité profonde et il se réfugie alors dans l’écriture, essayant maladroitement d’exprimer ce sentiment de culpabilité qui ne le quitte pas car, chaque jour, il pense à elle.

Zabus est dramaturge et scénariste de bande dessinée, il a d’abord écrit des séries jeunesse dans Spirou avant d’imaginer des contes sensibles.Certains de ces récits ont vu le jour sur les planches du théâtre, il a également coécrit plusieurs scénarios de cinéma.

Valérie Vernay est une illustratrice, dessinatrice et coloriste de bande dessinée. Elle a publié plusieurs livres jeunesse et dessine la série « Agathe Saugrenu » avec, déjà, Zabus au scénario.

Venez découvrir « Mémoires d’un garçon agité » publié aux Éditions Dargaud

Photographies © Droits réservés

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« link »: « https://tinyurl.com/VernayZabusMemoiresDargaud »}]

Une histoire d’une sensibilité rare qui évoque la question du deuil et de l’enfance. Âgé d’une dizaine d’années, Germain est un garçon sensible qui décide un jour d’écrire ses mémoires. …