Vindredi de Noël au Domaine Vierling

10 rue de Kuttolsheim Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Au programme, marché de Noël venez à la rencontre des différents artisans et créateurs ; restauration sur place, dégustation de vins… et l’arrivée du Père Noël dès 17h ! 0 .

10 rue de Kuttolsheim Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 42 85 31 vinsvierling@gmail.com

L’événement Vindredi de Noël au Domaine Vierling Fessenheim-le-Bas a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg