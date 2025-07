Vindredi TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Vindredi TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse vendredi 18 juillet 2025.

Vindredi

TRIE-SUR-BAISE Café des Sports Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Le groupe Tri’mards partagerons ce moment avec nous pour mettre l’ambiance de la soirée comme d’habitude les planches charcuterie/fromages, frites 15€ seront disponibles sur réservation.

TRIE-SUR-BAISE Café des Sports Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 04

English :

The Tri’mards group will be joining us to set the mood for the evening, as usual, with charcuterie/cheese boards and 15? fries available on reservation.

German :

Die Gruppe Tri’mards wird diesen Moment mit uns teilen, um die Stimmung des Abends wie üblich zu heben.

Italiano :

Il gruppo Tri’mards si unirà a noi per creare l’atmosfera della serata, come di consueto, con taglieri di salumi/formaggi e patatine fritte 15? disponibili su prenotazione.

Espanol :

El grupo Tri’mards se unirá a nosotros para ambientar la velada, como de costumbre, con tablas de embutidos/queso y patatas fritas de 15? disponibles previa reserva.

L’événement Vindredi Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-07-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65