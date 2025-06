VineArt en Gascogne 1330 Route de Manciet, 32800 EAUZE Eauze 5 juillet 2025

VineArt en Gascogne 1330 Route de Manciet, 32800 EAUZE Eauze 5 juillet – 9 août, les samedis

Rendez-vous dans le vignoble des Côtes de Gascogne pour la cinquième édition de «VineArt en Gascogne»

Cette nouvelle édition du festival conçu par les vignerons des Côtes de Gascogne mêlera comme les précédentes des balades dans les vignes, des visites de chai, des dégustations et des rencontres artistiques en tous genres.

En 2024, le public avait été au rendez-vous avec plus de 5 000 festivaliers en vacances ou issus de la région qui avaient pu partager avec les vignerons les valeurs emblématiques des Côtes de Gascogne : le goût du partage, la générosité et la créativité

22 caves et domaines à visiter

22 rendez-vous cet été

56 compagnies et artistes à découvrir

48 spectacles et expos à voir

DU 5 JUILLET AU 9 AOÛT 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-09T23:59:00.000+02:00

1330 Route de Manciet, 32800 EAUZE Eauze 32800 Gers