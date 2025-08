Vineart en Gascogne au Château de Fitère CHATEAU DE FITERE Riscle

Vineart en Gascogne au Château de Fitère CHATEAU DE FITERE Riscle samedi 9 août 2025.

CHATEAU DE FITERE 461 chemin du Moulin Riscle Gers

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Musique, Exposition

A partir de 19h Soirée Vineart à 8€, verre de bienvenue offert, accès au concert et à l’exposition (hors restauration)

Boutique de produits locaux, dégustation de vins

Exposition de peintures et collages de Camille Carreau

Tapas et grillades de produits locaux, à partir de 5€

20h30 Concert Pop & Rock ‘n’ roll, 70’s 80’s 90’s avec le groupe HopÔpoP dans la cour du domaine. Ambiance conviviale, festive et dansante !

Bar à vins toute la soirée

CHATEAU DE FITERE 461 chemin du Moulin Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 82 36 chateaudefitere@gmail.com

English :

Music, Exhibition

From 7pm Vineart Evening at 8? welcome drink, access to concert and exhibition (excluding catering)

Store selling local products, wine tasting

Exhibition of paintings and collages by Camille Carreau

Tapas and grilled local produce, from 5?

8:30pm Concert Pop & Rock ?n? roll, 70?s 80?s 90?s with the group HopÔpoP in the courtyard of the estate. A friendly, festive and danceable atmosphere!

Wine bar all evening

German :

Musik, Ausstellung

Ab 19 Uhr Vineart-Abend für 8?, Willkommensdrink, Zugang zum Konzert und zur Ausstellung (ohne Verpflegung)

Shop mit lokalen Produkten, Weinverkostung

Ausstellung von Gemälden und Collagen von Camille Carreau

Tapas und Grillgerichte aus lokalen Produkten, ab 5?

20:30 Uhr Pop- und Rockkonzert ?n? Roll, 70er, 80er und 90er Jahre mit der Gruppe HopÔpoP im Hof des Landgutes. Gesellige, festliche und tanzende Atmosphäre!

Weinbar den ganzen Abend

Italiano :

Musica, Mostra

Dalle 19.00 serata Vineart alle 20.00 con aperitivo di benvenuto gratuito, accesso al concerto e alla mostra (escluso catering)

Negozio di prodotti locali, degustazione di vini

Mostra di dipinti e collage di Camille Carreau

Tapas e prodotti locali alla griglia, da 5?

20:30 Concerto Pop & Rock’n’roll, anni ’70-’80-’90 con il gruppo HopÔpoP nel cortile della tenuta. Un’atmosfera amichevole, festosa e ballabile!

Wine bar per tutta la sera

Espanol :

Música, Exposición

A partir de las 19.00 h Velada Vineart a las 20.00 h con copa de bienvenida gratuita, acceso al concierto y a la exposición (catering excluido)

Tienda de productos locales, degustación de vinos

Exposición de pinturas y collages de Camille Carreau

Tapas y parrilladas de productos locales, a partir de 5?

20:30 Concierto de Pop & Rock ?n? roll, años 70 80 90 con el grupo HopÔpoP en el patio de la finca. ¡Un ambiente agradable, festivo y bailable!

Bar de vinos toda la noche

