VINFAST Championnat du monde Ironman Epreuve masculine Nice dimanche 14 septembre 2025.
Début : Dimanche 2025-09-14
Venez assister au championnat du monde VinFast Ironman. Les meilleurs athlètes professionnels masculins du monde entier descendront sur la Côte d’Azur pour se lancer à la conquête de près de 230 km.
Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : VINFAST Championnat du monde Ironman Epreuve masculine
Come and watch the VinFast Ironman World Championship as the world’s top male professional athletes descend on the French Riviera to conquer nearly 230km.
German : VINFAST Championnat du monde Ironman Epreuve masculine
Seien Sie bei der VinFast Ironman-Weltmeisterschaft dabei. Die besten männlichen Profi-Athleten aus der ganzen Welt werden an die Côte d’Azur hinabsteigen und sich auf die fast 230 km lange Strecke begeben.
Italiano : VINFAST Championnat du monde Ironman Epreuve masculine
Vieni a vedere il campionato mondiale VinFast Ironman. I migliori atleti professionisti maschili provenienti da tutto il mondo scenderanno sulla Costa Azzurra per conquistare quasi 230 km.
Espanol : VINFAST Championnat du monde Ironman Epreuve masculine
Venga a ver el Campeonato del Mundo VinFast Ironman. Los mejores atletas profesionales masculinos de todo el mundo bajarán a la Costa Azul para conquistar casi 230 km.
