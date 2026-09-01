Informations pratiques

Vingrau

VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

5 Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir le patrimoine de Vingrau. Organisé par les associations Vingrau Patrimoine et El Taller.

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5 Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73

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English :

Come discover Vingrau’s heritage during Heritage Days. Organized by the Vingrau Patrimoine and El Taller associations.

L’événement VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR Vingrau a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME