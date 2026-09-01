UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vingrau

VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR Vingrau

samedi 19 septembre 2026 · Vingrau

VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR Vingrau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 Place de la République
Ville
66600 Vingrau
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vingrau

VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

5 Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir le patrimoine de Vingrau. Organisé par les associations Vingrau Patrimoine et El Taller.
  .

5 Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Vingrau’s heritage during Heritage Days. Organized by the Vingrau Patrimoine and El Taller associations.

L’événement VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR Vingrau a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

À voir aussi à Vingrau (Pyrénées-Orientales)