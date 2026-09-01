VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR Vingrau
samedi 19 septembre 2026 · Vingrau
Informations pratiques
Vingrau
VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
5 Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir le patrimoine de Vingrau. Organisé par les associations Vingrau Patrimoine et El Taller.
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5 Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73
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English :
Come discover Vingrau’s heritage during Heritage Days. Organized by the Vingrau Patrimoine and El Taller associations.
L’événement VINGRAU PATRIMOINE À DÉCOUVRIR Vingrau a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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