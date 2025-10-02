Vingt ans Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Vingt ans Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac jeudi 2 octobre 2025.
Vingt ans
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-25
2025-10-02 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-16 2025-10-18 2025-10-23 2025-10-25
Venez découvrir la série documentaire « Vingt ans » grâce à notre partenaire ARTE.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
Come and discover the documentary series « Vingt ans » thanks to our partner ARTE.
German :
Entdecken Sie dank unseres Partners ARTE die Dokumentarserie « Vingt ans » (Zwanzig Jahre).
Italiano :
Venite a scoprire la serie di documentari « Vingt ans » grazie al nostro partner ARTE.
Espanol :
Venga a descubrir la serie documental « Vingt ans » gracias a nuestro socio ARTE.
