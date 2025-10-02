Vingt ans Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Vingt ans Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac jeudi 2 octobre 2025.

Vingt ans

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-16 2025-10-18 2025-10-23 2025-10-25

Venez découvrir la série documentaire « Vingt ans » grâce à notre partenaire ARTE.

.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

Come and discover the documentary series « Vingt ans » thanks to our partner ARTE.

German :

Entdecken Sie dank unseres Partners ARTE die Dokumentarserie « Vingt ans » (Zwanzig Jahre).

Italiano :

Venite a scoprire la serie di documentari « Vingt ans » grazie al nostro partner ARTE.

Espanol :

Venga a descubrir la serie documental « Vingt ans » gracias a nuestro socio ARTE.

L’événement Vingt ans Jonzac a été mis à jour le 2025-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac