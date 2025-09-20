Vingt-deux œuvres rétroéclairées et émaillées signées Guillaume Bottazzi Galerie Peretti Neuilly-sur-Seine

Vingt-deux œuvres rétroéclairées et émaillées signées Guillaume Bottazzi Galerie Peretti Neuilly-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visite libre depuis l’extérieur en dehors des horaires indiqués

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Vingt-deux œuvres émaillées rétroéclairées illuminent le nouvel immeuble « Galerie Peretti », qui se trouve sur l’avenue Peretti à Neuilly.

Sinueusement, ces œuvres ponctuent l’espace et plongent le visiteur dans un univers irréel. Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Elles sont réalisées avec des émaux, un matériau naturel, des minéraux réduits en poudre.

Elles peuvent produire de la sérotonine et de la dopamine. Elles sont conçues pour favoriser l’impression de bien-être de l’utilisateur.

Elles ont été réalisées par l’artiste Guillaume Bottazzi, reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Galerie Peretti 124 avenue Peretti 92200 Neuilly Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France Cette résidence, créée par le cabinet d'architecture ORY. accueille de façons permanente 22 oeuvres rétroéclairées de l'artiste Guillaume Bottazzi. Lignes de bus 43, 82 et 174, arrêt station 'rue de l'église'

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris