Brides-les-Bains

Vingt Dieux

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-05

De Louise Courvoisier

Avec Clément Faveau, Luna Garret, Mathis Bernard



Valois Diamant Valois des Étudiants Francophones



Sortie en salle 11 décembre 2024

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

By Louise Courvoisier

With Clément Faveau, Luna Garret, Mathis Bernard



Valois Diamant Valois des Étudiants Francophones



Theatrical release: December 11, 2024

L’événement Vingt Dieux Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains