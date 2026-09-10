Vini gadé to péyi : Architecture et chercheurs d’or, Maison-Musée Felix Eboué, Cayenne
samedi 19 septembre 2026 · Maison-Musée Felix Eboué · Cayenne
Informations pratiques
Vini gadé to péyi : Architecture et chercheurs d’or 19 et 20 septembre Maison-Musée Felix Eboué Guyane
Gratuit pour tous, en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Visite guidée sur le thème croisé de l’architecture et de l’histoire de l’or à partir de la Maison Félix-Eboué
Maison-Musée Felix Eboué 102 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594204084 https://musee.ctguyane.fr Le musée présente une exposition portant sur la vie de Félix Eboué.
Visite guidée sur le thème croisé de l’architecture et de l’histoire de l’or à partir de la Maison Félix-Eboué
© Collectivité Territoriale de Guyane
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