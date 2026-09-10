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Vini gadé to péyi : Architecture et chercheurs d’or, Maison-Musée Felix Eboué, Cayenne

samedi 19 septembre 2026 · Maison-Musée Felix Eboué · Cayenne

Vini gadé to péyi : Architecture et chercheurs d’or, Maison-Musée Felix Eboué, Cayenne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison-Musée Felix Eboué
Adresse
102 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne, France
Ville
97300 Cayenne
Département
Guyane
Tarif
Gratuit pour tous, en accès libre

Vini gadé to péyi : Architecture et chercheurs d’or 19 et 20 septembre Maison-Musée Felix Eboué Guyane

Gratuit pour tous, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Visite guidée sur le thème croisé de l’architecture et de l’histoire de l’or à partir de la Maison Félix-Eboué

Maison-Musée Felix Eboué 102 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594204084 https://musee.ctguyane.fr Le musée présente une exposition portant sur la vie de Félix Eboué.
Visite guidée sur le thème croisé de l’architecture et de l’histoire de l’or à partir de la Maison Félix-Eboué

© Collectivité Territoriale de Guyane

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