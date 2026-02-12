Vini Yoga la CoWo Pontonx-sur-l’Adour
Vini Yoga la CoWo Pontonx-sur-l’Adour mercredi 25 février 2026.
Vini Yoga
la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 380 – 380 – 380 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Fatiha te propose des cours de yoga accessibles à tous les niveaux, que tu sois débutant ou déjà initié.
Dans une ambiance bienveillante et détendue, elle t’accompagne pour te recentrer, améliorer ta souplesse et apaiser ton esprit.
la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 59 54 50
English : Vini Yoga
Fatiha offers yoga classes for all levels, whether you’re a beginner or an experienced practitioner.
In a friendly, relaxed atmosphere, she will help you refocus, improve your flexibility and calm your mind.
L’événement Vini Yoga Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Tartas