Vini Yoga la CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Vini Yoga

la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 380 – 380 – 380 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Fatiha te propose des cours de yoga accessibles à tous les niveaux, que tu sois débutant ou déjà initié.

Dans une ambiance bienveillante et détendue, elle t’accompagne pour te recentrer, améliorer ta souplesse et apaiser ton esprit.

la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 59 54 50

English : Vini Yoga

Fatiha offers yoga classes for all levels, whether you’re a beginner or an experienced practitioner.

In a friendly, relaxed atmosphere, she will help you refocus, improve your flexibility and calm your mind.

L’événement Vini Yoga Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Tartas