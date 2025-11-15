Vinithon TARBES Tarbes
Vinithon TARBES Tarbes samedi 15 novembre 2025.
Vinithon
TARBES Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Bienvenue à cette belle journée au profit du Téléthon !
AU PROGRAMME
– Expositions de véhicules anciens Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.
– Marché de producteurs locaux fromages, miel, vignobles, Bièrothèque etc…
– Animations Daniel EPI et son accordéon, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One
– Food trucks, ventes de boissons et de crêpes, vente de goodies Téléthon
Buvette sur place
Fonds intégralement reversés à l’AFM Téléthon
.
TARBES Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 65 37 98 museedessapeurspompiersdetarbes@gmail.com
English :
Welcome to this wonderful day in aid of the Telethon!
ON THE PROGRAM
– Exhibitions of vintage vehicles: Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d?or, Vieux Volants.
– Local producers’ market: cheeses, honey, vineyards, Bièrothèque etc?
– Entertainment: Daniel EPI and his accordion, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One
– Food trucks, sales of drinks and crêpes, sale of Telethon goodies
Refreshments on site
All funds donated to AFM Téléthon
German :
Willkommen zu diesem schönen Tag zugunsten des Telethons!
AU PROGRAMM
– Ausstellungen von Oldtimern: Feuerwehrmuseum, Historisches Museum Tarbais (Militär), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.
– Markt lokaler Produzenten: Käse, Honig, Weinberge, Bièrothèque etc
– Unterhaltung: Daniel EPI und sein Akkordeon, Dans6T , Abendmusiker, Los Baldès, Ska One
– Foodtrucks, Verkauf von Getränken und Crêpes, Verkauf von Telethon-Goodies
Getränke vor Ort
Alle Mittel gehen an die AFM Telethon
Italiano :
Benvenuti a questa grande giornata a favore di Telethon!
SUL PROGRAMMA
– Mostre di veicoli d’epoca: Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.
– Mercato dei produttori locali: formaggi, miele, vigneti, Bièrothèque, ecc
– Intrattenimento: Daniel EPI e la sua fisarmonica, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One
– Camioncini, vendita di bevande e crêpes, vendita di gadget Telethon
Rinfresco sul posto
Tutti i fondi sono devoluti ad AFM Téléthon
Espanol :
¡Bienvenidos a este gran día a beneficio del Teletón!
EN EL PROGRAMA
– Exposiciones de vehículos de época: Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.
– Mercado de productores locales: quesos, miel, viñedos, Bièrothèque, etc
– Animación: Daniel EPI y su acordeón, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One
– Food trucks, venta de bebidas y crepes, venta de golosinas del Teletón
Refrescos in situ
Todos los fondos donados a AFM Téléthon
