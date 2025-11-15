Vinithon TARBES Tarbes

Vinithon TARBES Tarbes samedi 15 novembre 2025.

Vinithon

TARBES Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Bienvenue à cette belle journée au profit du Téléthon !

AU PROGRAMME

– Expositions de véhicules anciens Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.

– Marché de producteurs locaux fromages, miel, vignobles, Bièrothèque etc…

– Animations Daniel EPI et son accordéon, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One

– Food trucks, ventes de boissons et de crêpes, vente de goodies Téléthon

Buvette sur place

Fonds intégralement reversés à l’AFM Téléthon

.

TARBES Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 65 37 98 museedessapeurspompiersdetarbes@gmail.com

English :

Welcome to this wonderful day in aid of the Telethon!

ON THE PROGRAM

– Exhibitions of vintage vehicles: Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d?or, Vieux Volants.

– Local producers’ market: cheeses, honey, vineyards, Bièrothèque etc?

– Entertainment: Daniel EPI and his accordion, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One

– Food trucks, sales of drinks and crêpes, sale of Telethon goodies

Refreshments on site

All funds donated to AFM Téléthon

German :

Willkommen zu diesem schönen Tag zugunsten des Telethons!

AU PROGRAMM

– Ausstellungen von Oldtimern: Feuerwehrmuseum, Historisches Museum Tarbais (Militär), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.

– Markt lokaler Produzenten: Käse, Honig, Weinberge, Bièrothèque etc

– Unterhaltung: Daniel EPI und sein Akkordeon, Dans6T , Abendmusiker, Los Baldès, Ska One

– Foodtrucks, Verkauf von Getränken und Crêpes, Verkauf von Telethon-Goodies

Getränke vor Ort

Alle Mittel gehen an die AFM Telethon

Italiano :

Benvenuti a questa grande giornata a favore di Telethon!

SUL PROGRAMMA

– Mostre di veicoli d’epoca: Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.

– Mercato dei produttori locali: formaggi, miele, vigneti, Bièrothèque, ecc

– Intrattenimento: Daniel EPI e la sua fisarmonica, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One

– Camioncini, vendita di bevande e crêpes, vendita di gadget Telethon

Rinfresco sul posto

Tutti i fondi sono devoluti ad AFM Téléthon

Espanol :

¡Bienvenidos a este gran día a beneficio del Teletón!

EN EL PROGRAMA

– Exposiciones de vehículos de época: Musée des pompiers, Musée historique Tarbais (Militaires), PAM 65, Classic Auto, Embiellage d’or, Vieux Volants.

– Mercado de productores locales: quesos, miel, viñedos, Bièrothèque, etc

– Animación: Daniel EPI y su acordeón, Dans6T , Musiciens du soir, Los Baldès, Ska One

– Food trucks, venta de bebidas y crepes, venta de golosinas del Teletón

Refrescos in situ

Todos los fondos donados a AFM Téléthon

L’événement Vinithon Tarbes a été mis à jour le 2025-10-22 par OT de Tarbes|CDT65