Vino quizz

Salle des fêtes Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:45:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Prépare ton équipe, révise ton palais et ton cinéma…Le Grand Quiz du vin débarque avec Ô Vin Dieu. .

Salle des fêtes Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 10 17 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vino quizz

L’événement Vino quizz Autrey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY