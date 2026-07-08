Informations pratiques

Saint-Christoly-de-Blaye

Vinobalade du Château Nodot

2 Ravion Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La soirée Vinobalade sur le thème médiéval commence à 18h par une balade dans les vignes à la rencontre de la biodiversité et à la découverte de la culture en biodynamie. De retour au domaine un apéritif dégustation est offert et un dîner préparé selon d’authentiques recettes du Moyen Âge est servi au jardin. Des animations médiévales telles qu’un duel de chevaliers à l’épée et la narration historique des derniers jours de Richard Coeur de Lion viendront agrémenter la soirée.

Tarif 33 € par personne (adulte et enfant de plus de 12 ans)

10 € par enfant de moins de 12 ans

gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans

Renseignements et réservations au 06 74 67 77 46 .

2 Ravion Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 67 77 46

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English : Vinobalade du Château Nodot

L’événement Vinobalade du Château Nodot Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Blaye