VINOCAP FÊTE NOËL Quais Jean Miquel Agde

VINOCAP FÊTE NOËL

Quais Jean Miquel Centre-Port Agde Hérault

Tarif : 5 EUR

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Venez à la rencontre de producteurs des communes du territoire Hérault Méditerranée et des vignobles les plus prestigieux de notre région. Une édition inédite au Marché de Noël du Cap d’Agde.

Venez déguster les vins du Sud !

Vinocap s’installe au Marché de Noël, le temps d’un week-end.

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, voici une belle occasion à ne pas manquer pour accompagner vos repas festifs!!

L’agglomération Hérault Méditerranée et l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée organisent, en partenariat avec la Région Occitanie et le Département de l’Hérault, une édition inédite de VINOCAP Hérault Sud de France sur les quais du Centre-Port du Cap d’Agde à l’occasion des fêtes de fin d’année.

La Route des Vignerons et des Pêcheurs, association qui réunit plus de 60 domaines et caves coopératives de l’agglo, et l’Association des Commerçants du Centre-Port (ADEC) est également mobilisée pour ce rendez-vous incontournable des amoureux du vin.

Avec le pass dégustation à 5 €, l’amateur de bons vins bénéficie d’un verre sérigraphié VINOCAP pour déguster 5 vins de son choix et découvrir ainsi la richesse et la diversité des AOP et IGP du territoire dans un cadre unique.

Toute la journée (horaires non précisés à ce jour)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

English :

Come and meet producers from the communes of the Hérault Méditerranée region and the most prestigious vineyards of our region. A new edition at the Cap d’Agde Christmas Market.

