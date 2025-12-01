Vinolempdes

salle polyvalente Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Salon Vins et gastronomie

.

salle polyvalente Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 28 00 21 56

English :

Wine and food fair

L’événement Vinolempdes Lempdes-sur-Allagnon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne