Vinomedia, salon du vin Turckheim

Vinomedia, salon du vin Turckheim vendredi 14 novembre 2025.

Vinomedia, salon du vin

rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Venez à la rencontre de nos vignerons venus de toute la France pour une balade viticole conviviale et ludique !

Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse et dans les meilleures conditions.

Venez à la rencontre de dizaines de producteurs vignerons indépendants et soigneusement sélectionnés. Convivialité et partages sont les maîtres mots de ce rendez-vous annuel. Vous pourrez partager de bons moments autour d’une même passion, découvrir et déguster leurs produits et profiter de prix salon pour remplir votre cave !

Gastronomie stands de foie gras, charcuteries, tapenades fromages…

Grâce au format de notre salon, vous ferez le tour de France en une heure pour trouver votre bonheur parmi les dernières cuvées. .

rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 4 72 80 02 89 maxime@vinomedia.fr

English :

Come and meet our winemakers from all over France for a fun and friendly wine tour!

German :

Treffen Sie unsere Winzer, die aus ganz Frankreich angereist sind, auf einem geselligen und spielerischen Weinspaziergang!

Italiano :

Venite a conoscere i nostri viticoltori provenienti da tutta la Francia per un tour enologico all’insegna del divertimento!

Espanol :

Venga a conocer a nuestros viticultores de toda Francia en una divertida ruta del vino

L’événement Vinomedia, salon du vin Turckheim a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme de Colmar