Vinothérapie L’Art du Vin boutique et dégustation Strasbourg
samedi 24 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Vinothérapie L’Art du Vin boutique et dégustation
16 Rue d’Austerlitz Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-31
Présentation de la cave et de nos métiers. Dégustation commentée des vins d’Alsace. .
16 Rue d’Austerlitz Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 99 41 16 emmanuelle@theatreduvin.fr
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English :
L’événement Vinothérapie L’Art du Vin boutique et dégustation Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-02 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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