Informations pratiques

Strasbourg

Vinothérapie L’Art du Vin boutique et dégustation

16 Rue d’Austerlitz Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-31

Présentation de la cave et de nos métiers. Dégustation commentée des vins d’Alsace. .

16 Rue d’Austerlitz Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 99 41 16 emmanuelle@theatreduvin.fr

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English :

L’événement Vinothérapie L’Art du Vin boutique et dégustation Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-02 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg