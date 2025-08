Vins Bio et gourmandises de Noël en Alsace Ammerschwihr

Vins Bio et gourmandises de Noël en Alsace Ammerschwihr vendredi 5 décembre 2025.

Vins Bio et gourmandises de Noël en Alsace

13 Grand rue Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20

Dégustation gourmande de vins bio, chocolats, bredalas et foie gras dans l’ambiance féerique de Noël alsacien.

Plongez dans la magie du Noël alsacien… à travers nos vins !

Lors de votre passage aux marchés de Noël, venez vivre un moment chaleureux et authentique au cœur de notre Domaine Familial.

Vivez un atelier sensoriel mêlant découverte de nos Vins Bio et gourmandises festives

dégustation de 4 vins du Domaine,

accompagnés de chocolats fins, » bredalas » (gâteaux de Noël) et d’un accord foie gras.

Un voyage gustatif unique pour (re)découvrir l’Alsace autrement… et pourquoi pas, dénicher vos vins coups de cœur pour les fêtes ! .

13 Grand rue Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 72 info@freyburger.fr

English :

Gourmet tasting of organic wines, chocolates, bredalas and foie gras in the magical atmosphere of Alsatian Christmas.

German :

Gourmetverkostung von Bio-Weinen, Schokolade, Bredalas und Gänseleberpastete in der märchenhaften Atmosphäre der elsässischen Weihnacht.

Italiano :

Degustazione di vini biologici, cioccolatini, bredala e foie gras in una magica atmosfera natalizia alsaziana.

Espanol :

Degustación gastronómica de vinos ecológicos, chocolates, bredalas y foie gras en un mágico ambiente navideño alsaciano.

