Zellenberg

Vins & Cuisine asiatique

10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Venez découvrir nos vins et profiter de la cuisine gourmande et originale de Meardey, alias Mme Tek. Savourez son Bun Cha (Bo Bun au porc) ainsi que ses ravioles types gyoza et ses rouleaux riz et légumes ! Notre terrasse est ouverte pour faire de cet événement un temps de détente et de plaisir.

Pour celles et ceux qui préféreraient grignoter une planche de charcuteries et fromages, n’hésitez pas, nous en proposons également à la Maison Jean Huttard !

Prix Bun cha 15 € le bol

Snack 4 € la paire

Cookie matcha-chocolat 4 € l’unité

Planches fromages & charcuterie 20 € 0 .

10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 49 contact@alsace-jean-huttard.fr

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English :

L’événement Vins & Cuisine asiatique Zellenberg a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr